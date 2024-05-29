Подписан закон о расширении льгот на передачу земельных участков Героям России

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы"" в части расширения льгот на предоставление земельных участков, закон официально опубликован.

Закон позволяет передавать по наследству право на получение земельного участка супругам, детям и родителям Героев и полных кавалеров ордена Славы. До сих пор воспользоваться этим правом Герои могли только лично, в противном случае льгота "сгорала". Участки Героям будут предоставляться в собственность бесплатно и вне очереди.

Закон также распространяет на членов семей Героев или полных кавалеров ордена Славы, удостоенных звания посмертно, льгот, аналогичных предоставленным членам семей тех, кто был признан Героем при жизни. К таким льготам, например, относятся освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг, первоочередное получение путевки в санаторий, профилакторий или дом отдыха 1 раз в год и ряд других.

Устанавливается, что единовременное пособие в размере 20 тысяч рублей также будет выплачиваться и членам семей Героев России, удостоенных этого звания посмертно. Это распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.