Путин предложил регионам бесплатно выделять землю отличившимся в СВО военным

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рекомендовал региональным властям за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя определить условия бесплатного выделения земельных участков в собственность военнослужащим, участникам добровольческих формирований и сотрудникам Росгвардии, которые удостоены звания Героя России или орденами за участие в специальной военной операции, а также являются ветеранами боевых действий.

Согласно распоряжению главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, речь идет об участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

В документе отмечается, что аналогичные права на земельные участки должны приобретать члены семей указанных военнослужащих и лиц, умерших в результате увечья или болезни, полученных ими в ходе специальной военной операции.

Региональным властям рекомендуется предоставлять земельные участки в том субъекте, где указанные категории лиц были зарегистрированы на день завершения своего участия в СВО.