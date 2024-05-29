Думе предложили в 10 раз снизить штраф застройщикам за нарушение договора с дольщиками

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект № 635611-8 о сокращении размера неустойки за несвоевременное устранение недостатков в жилье, которую взыскивают с застройщиков в пользу дольщиков.

Также они предлагают сократить в десять раз - с 50% до 5% размер штрафа в пользу участника долевого строительства, который исчисляется от взысканной в его пользу суммы.

Законопроект содержит поправки к 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости". Среди авторов проекта глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, его первые заместители Павел Качкаев и Владимир Кошелев, сенаторы Николай Журавлев и Андрей Шевченко.

Законопроект сокращает размер неустойки, которая присуждается в пользу дольщика, если застройщик задержал устранение недостатков в квартире или отказывается возместить расходы покупателя на их исправление либо соразмерно уменьшить цену квартиры по договору. Для этого авторы документа предлагают отказаться от применения к упомянутым ситуациям закона о защите прав потребителей и закрепить правила расчета и размеры неустоек со штрафами непосредственно в 214-ФЗ.

Согласно проекту, если жилье куплено физлицом для личных нужд, не связанных с предпринимательством, то неустойка за несвоевременное устранение дефектов будет составлять 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ в день от стоимости расходов для устранения недостатков, а если из-за недостатков жить в квартире нельзя - от цены договора. Если же объект куплен не для личных нужд, то расчет должен будет производиться исходя из 1/300 ставки Банка России. Сейчас эта санкция рассчитывается в размере 1% за каждый день просрочки.

Законопроект также снижает размер штрафа от суммы, присужденной за нарушение договорных обязательств. Сейчас дольщики при удовлетворении их требований к застройщику вправе рассчитывать на применение закона о защите прав потребителей, где размер штрафа составляет 50%. Однако авторы инициативы намерены сократить его в десять раз - до 5%.

При этом в проекте указывается на необходимость компенсации в полном объеме причиненных убытков сверх неустойки (штрафа, пени), процентов стороне по договору, если другая не исполнила в надлежащем виде свои обязательства по нему. Парламентарии в пояснительной записке объясняют, что это, в частности, позволяет компенсировать стоимость аренды помещения за период устранения недостатков в передаваемом объекте.

Предполагается, что изменения вступят в силу через 10 дней после публикации закона. Новые правила будут применяться при начислении пеней и штрафов за период со дня вступления его в силу, в том числе и применительно к заключенным ранее договорам долевого участия.

"Законопроект адаптирует размеры подлежащих уплате участнику долевого строительства неустоек за нарушение требований к качеству объектов долевого строительства с учетом сложившейся социально-экономической ситуации, а также устраняет правовую неопределенность в части размера неустойки за нарушение сроков удовлетворения требований о соразмерном уменьшении цены договора и о возмещении расходов участника долевого строительства на устранение недостатков (дефектов)", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Законопроект, согласно этому документу, подготовлен в целях снижения затрат физических и юридических лиц, занимающихся предпринимательской и иной экономической деятельностью.

При этом авторы документа считают, что предлагаемые изменения не повлекут неоправданного снижения установленных законом № 214-ФЗ гарантий прав и законных интересов участников долевого строительства. "Предусмотренные законопроектом размеры неустоек с избытком компенсируют инфляционные потери потребителя. Так, при размере ключевой ставки 16% проектируемый размер неустойки за нарушение требований к качеству строительства составит 39% годовых", - говорится в пояснительной записке.