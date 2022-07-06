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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

В Думе оценили в 4 млрд рублей в год потери застройщиков от "потребительского терроризма"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Потери застройщиков жилья от действий юристов при приемке новостроек можно оценить в 4 млрд руб ежегодно, рассказал журналистам член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

"Если взять по стране, то в год где-то порядка 4 млрд руб застройщики теряют на перегибах с точки зрения требований к качеству и срокам сдачи жилья", - сказал депутат, отвечая на вопрос о потребительском терроризме в жилом домостроении.

Как добавил замглавы Минстроя Никита Стасишин, все новостройки должны вводиться в срок и с надлежащим качеством. Речь идет о действиях юристов, сопоставимых с "потребительским терроризмом", который предполагает не защиту интересов граждан, а обогащение сторонних компаний, объянил он.

"В каждой стройке бывают недочеты, которые должны оперативно устраняться. Это не обсуждается. Мы будем просить коллег в осеннюю сессию рассмотреть дополнительные меры, которые позволят обеспечить своевременную передачу квартир и устранение недостатков", - подчеркнул Стасишин.

По его словам, задача стоит в направлении средств, которые теряют на таких действиях застройщики, в новые проекты, улучшение качества жилья и благоустройства.

"Те, кто паразитируют на этом, должны понимать - больше лазеек в законодательстве не будет", - заверил замминистра.

Как добавил в свою очередь член комитета Илья Вольфсон, "псевдоюристы" зачастую зарабатывают на несовершенстве законодательства, дольщикам остается 30-40% от остуженной у застройщика сумме.

Госдума Сергей Колунов Минстрой Никита Стасишин Илья Вольфсон
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