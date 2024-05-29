Приоритет ж/д перевозок нефтепродуктов и угля снизил доступность доставки контейнеров на Дальний Восток

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Экспортные морские перевозки контейнерных грузов в Дальневосточном бассейне снизились из-за проблем с отправкой контейнеров по железной дороге из западных регионов РФ на Дальний Восток, говорится в обзоре ЦБ РФ по региональной экономике.

"Помимо приоритета угля в начале апреля повышена очередность перевозки нефтепродуктов по железной дороге на восток, что снизило доступность железнодорожной инфраструктуры для контейнеров. По оценкам транспортных компаний, квоты для контейнерных поездов в апреле - мае сократились более чем на четверть по сравнению с началом года", - говорится в обзоре.

"Для увеличения поставок продовольственных и социально значимых грузов на Дальний Восток в конце апреля был повышен приоритет для их перевозок", - отмечается в документе.

В апреле грузооборот дальневосточных портов вырос на 9% по сравнению с мартом и достиг максимального с августа 2023 года уровня за счет увеличения объемов перевалки угля, отмечает ЦБ.