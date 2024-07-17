Банк России отметил сохраняющиеся проблемы с ж/д доставкой контейнеров в ДФО

Рост тарифов на грузовые перевозки в апреле-мае 2024 года ускорился и составил 11,7% к прошлому году

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Переориентация контейнерного грузопотока на другие виды транспорта наблюдается в связи с сохраняющимися сложностями железнодорожной доставки контейнеров из западных регионов России на Дальний Восток, говорится в обзоре Банка России по региональной экономике.

"Отдельные предприятия сообщали о сохранении проблем с доставкой контейнеров из центральных регионов страны по железной дороге и переориентации на более дорогую доставку автомобильным и воздушным транспортом", - отмечают аналитики ЦБ.

"Ситуация с контейнерными поставками несколько улучшилась в мае - июне за счет увеличения в конце апреля 2024 года очередности перевозки продовольственных и социально значимых товаров в восточном направлении. Однако проблема загруженности железных дорог остается существенной для бизнеса. Предприятия всех макрорегионов сообщали о значительных задержках доставки грузов, что оказывало негативное влияние на их деятельность", - отмечается в обзоре.

Авторы обзора отмечают рост издержек в макрорегионах на фоне удорожания грузоперевозок. Рост тарифов на грузовые перевозки по основным видам транспорта в апреле-мае 2024 года несколько ускорился и составил 11,7% к прошлому году.

Рост затрат компаний - ж/д операторов на оплату труда, ремонт парка, лизинг в совокупности с повышением стоимости самого подвижного состава привели к увеличению арендных ставок грузовых вагонов. "Предприятия сообщали о заметном росте тарифов независимых операторов. Кроме того, из-за увеличения сроков доставки грузов предприятия отмечали рост складских расходов. Многие производители частично переносили возросшие логистические издержки в стоимость готовой продукции, - отмечается в обзоре. - Кроме того, из-за сложностей в планировании сроков доставки по железной дороге многие компании были вынуждены переориентировать доставку грузов на более дорогостоящий автомобильный транспорт, что также привело к росту издержек".

Перевалка контейнеров на Дальнем Востоке в мае достигла максимума за последние 9 месяцев за счет увеличения импортных и внутренних поставок, отмечает ЦБ.

Ранее сообщалось, что приоритет железнодорожных перевозок нефтепродуктов и угля снижает доступность доставки контейнеров на Дальний Восток.