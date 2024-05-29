РФ закрыла публикацию данных о производстве бензина

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Росстат перестал публиковать статистические данные о производстве бензина.

Как пояснили "Интерфаксу" в Минэнерго, решение принято в целях обеспечения информационной безопасности рынка нефтепродуктов.

"Учитывая существующую геополитическую ситуацию, раскрытие такой информации может стать поводом для манипулирования рынком со стороны недобросовестных его участников", - заявили в ведомстве.

Поэтому закрытие статистики о производстве бензина будет способствовать укреплению надёжности обеспечения внутренних потребителей и повышению энергетической безопасности страны в целом.

При этом публикация данных о ценах на нефтепродукты продолжится, подчеркнули в Минэнерго.

Таким образом, последним месяцем раскрытия Росстатом данных о производстве бензина стал апрель. Согласно информации ведомства, за первые четыре месяца 2024 года в РФ было произведено 14,4 млн тонн автомобильного бензина, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом тенденция снижения выпуска бензина наблюдается от месяца к месяцу. В январе производство составило 3,8 млн т, в феврале - 3,7 млн т, в марте - 3,5 млн т, в апреле - 3,4 млн т.

Как сообщалось, с марта на российских нефтеперерабатывающих заводах регулярно происходят возгорания в результате атак БПЛА. В частности, инциденты фиксировались на НПЗ в Краснодарском крае, Нижегородской, Рязанской, Ростовской и других областях. Повреждения привели к снижению производства бензина в России. Впоследствии, к концу апреля, выпуск топлива стабилизировался, подчеркивали в Минэнерго РФ.