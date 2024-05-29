Производство бензина в России в апреле снизилось на 2,1% к марту

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Производство кокса и нефтепродуктов в апреле 2024 года снизилось на 2,5% к марту, а также на 4,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года, сообщает Росстат.

Снижение по итогам четырех месяцев 2024 года составило 4,1% относительно аналогичного периода прошлого года.

Согласно расчетам "Интерфакса" на основе данных Росстата, производство автомобильного бензина в апреле составило 3,4 млн тонн. Это на 2,1% меньше, чем в марте, и на 2,9% меньше, чем в апреле 2023-го. Всего за первые четыре месяца 2024 года произведено 14,4 млн тонн автомобильного бензина, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Дизельного топлива произведено 6,9 млн т, что на 5,3% меньше, чем в марте, и на 5,6% меньше, чем в апреле прошлого года. В январе-апреле 2024-го выпущено 28,8 млн тонн ДТ, что на 3,1% меньше, чем за четыре первых месяца прошлого года.

Сжиженных пропана и бутана в прошлом месяце произведено 1,5 млн т, что на 4,7% меньше, чем в марте, и на 1,9% меньше, чем в апреле 2023-го. Выпуск за январь-апрель текущего года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 0,3%, составив 6,1 млн т.

Топочного мазута в апреле изготовлено 3 млн т, что на 0,7% меньше, чем в марте, и на 19,9% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. По итогам января-апреля 2024-го выпуск топочного мазута составил 12,7 млн тонн, что на 13,7% меньше, чем за аналогичный период 2023-го.

Производство кокса и полукокса из каменного угля в прошлом месяце составило 2 млн т. Это на 5% меньше, чем в марте, и на 6,6% меньше, чем в апреле 2023-го. За январь-апрель текущего года выпущено 8,1 млн т кокса и полукокса из каменного угля, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Как сообщалось, с марта на российских нефтеперерабатывающих заводах регулярно происходят возгорания в результате атак БПЛА. В частности, инциденты фиксировались на НПЗ в Краснодарском крае, Нижегородской, Рязанской, Ростовской и других областях. Повреждения привели к снижению производства бензина в России. Впоследствии, к концу апреля, выпуск топлива стабилизировался, подчеркивали в Минэнерго РФ.