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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

СДЭК возобновил выдачу находящихся в ПВЗ посылок, прерванную из-за сбоя

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Логистический оператор СДЭК возобновил выдачу отправлений, находящихся в пунктах выдачи заказов (ПВЗ), и приступил к восстановлению возможности отправки посылок, говорится в сообщении компании.

"С сегодняшнего утра, 29 мая, мы выдавали только посылки, по которым клиенты ранее получили уведомления. В данный момент начата выдача отправлений, находящихся на ПВЗ. Это первый большой шаг к восстановлению работы ПВЗ", - говорится в сообщении.

"В данный момент мы занимаемся восстановлением возможности приемки отправлений и перемещением посылок между складами и ПВЗ", - добавили в компании.

В понедельник, 27 мая, СДЭК сообщил о сбое вычислительных мощностей, из-за которого перестали работать сайт и приложение компании. Также были временно приостановлены выдача и прием отправлений в ПВЗ, чтобы избежать ошибок при ручной обработке.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявлял, что масштабный сбой в СДЭК был вызван атакой хакерской группировки. Хакеры, взявшие на себя ответственность за сбой, заявили, что использовали вирус-шифровальщик.

Хинштейн также отметил, что, в соответствии с законодательством, компания обязана будет раскрыть масштабы утечки, рассказать о том, какие меры предпринимались для защиты системы и представить в Роскомнадзор первые результаты внутреннего расследования.

СДЭК обещала по итогам разрешения этой ситуации принять все меры для предотвращения ее повторения.

Александр Хинштейн Роскомнадзор СДЭК
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СДЭК возобновил выдачу отправлений в ПВЗ, прерванную из-за сбоя

 
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