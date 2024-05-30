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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Что случилось этой ночью: четверг, 30 мая

Пожар на складе в Москве, хуситы сбили американский дрон, СДЭК возобновила выдачу находящихся в ПВЗ посылок

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На востоке Москвы произошел пожар на площади 4 тыс. кв. м. К тушению привлечены 120 человек и 40 единиц техники, среди которых вертолет Ка-32.

- Хуситы утверждают, что сбили американский дрон над Йеменом. Руководство хуситов отмечает, что для удара использовалась зенитная ракета местного производства.

- Дамаск заявляет об авиаударе Израиля по северу Сирии. В результате атаки, по данным сирийских СМИ, погибла девушка, около десяти мирных жителей получили ранения.

- СДЭК возобновил выдачу находящихся в ПВЗ посылок, прерванную из-за сбоя. Компания обещала впредь принимать меры для предотвращения ситуации.

- "Олимпиакос" выиграл Лигу конференций УЕФА. Греческий клуб стал победителем еврокубкового турнира впервые в истории.

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