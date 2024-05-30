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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Площадь пожара на востоке Москвы увеличилась до 4 тыс. кв. м

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Пожар в разноуровневом производственно-складском здании на востоке Москвы достиг 4 тыс. кв. метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"Площадь увеличилась до 4 тыс. кв. м. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная загрузка внутри здания и конструктивные особенности здания", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что тушение пожара продолжается. В готовность к ликвидации пожара дополнительно приведен вертолет Ми-26 Московского авиационного центра.

Ранее площадь пожара на востоке столицы составляла 2 тыс. кв. м, сообщало ведомство.

К тушению привлечены 120 человек и 40 единиц техники, среди которых вертолет Ка-32.

МЧС РФ Москва
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