Река Тобол у тюменского села Иевлево за сутки поднялась на 5 см

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Уровень реки Тобол продолжает расти в одном из сел Ярковского района Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства в четверг.

Так, согласно замерам, в селе Иевлево Ярковского района река поднялась за сутки на 5 см, достигнув к утру 30 мая отметки 776 см.

В других населенных пунктах зафиксирован спад уровня реки.

В городе Ялуторовске вода за сутки снизилась на 2 см, до 703 см; в селе Упорово, райцентре Упоровского района, - на 1 см, до 770 см; в селе Коркино этого же района - на 3 см, до 781 см.

Ранее сообщалось, что Тобол у села Упорово поднялся на 330 см выше нормы.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. Пострадавшим выплачено более 120 млн рублей.