Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:48

Река Тобол у тюменского села Иевлево за сутки поднялась на 1 см

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Уровень реки Тобол продолжает расти в одном из сел Ярковского района Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства в понедельник.

Так, согласно замерам, в селе Иевлево Ярковского района река поднялась за сутки на 1 см, достигнув к утру 3 июня отметки 782 см.

В других населенных пунктах продолжается спад уровня реки.

В городе Ялуторовске вода за сутки снизилась на 3 см, до 691 см; в селе Упорово, райцентре Упоровского района, и селе Коркино этого же района уровень воды в Тоболе опустился тоже на 3 см, до 762 см и 763 см соответственно.

Ранее сообщалось, что Тобол у села Упорово в паводок этого года поднялся на 330 см выше нормы.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. Пострадавшим выплачено более 120 млн рублей.

Хроника 30 марта – 03 июня 2024 годаПаводок в России
Тобол Иевлево Тюменская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 2 июня

Пожар на НПЗ в Коми ликвидирован

Двое рабочих погибли при пожаре на НПЗ в Коми

В результате пожара на НПЗ в Коми есть погибшие

Пожар площадью 800 кв. м охватил здание магазина электротехники в Томске

Губернатор Коми заявил, что пожар на НПЗ не связан с атаками беспилотников

В Республике Коми произошел пожар на НПЗ

Военная операция на Украине

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Уманское в ДНР

Замглавы райадминистрации в Белгородской области погиб при детонации боеприпаса

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });