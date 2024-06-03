Река Тобол у тюменского села Иевлево за сутки поднялась на 1 см

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Уровень реки Тобол продолжает расти в одном из сел Ярковского района Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства в понедельник.

Так, согласно замерам, в селе Иевлево Ярковского района река поднялась за сутки на 1 см, достигнув к утру 3 июня отметки 782 см.

В других населенных пунктах продолжается спад уровня реки.

В городе Ялуторовске вода за сутки снизилась на 3 см, до 691 см; в селе Упорово, райцентре Упоровского района, и селе Коркино этого же района уровень воды в Тоболе опустился тоже на 3 см, до 762 см и 763 см соответственно.

Ранее сообщалось, что Тобол у села Упорово в паводок этого года поднялся на 330 см выше нормы.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. Пострадавшим выплачено более 120 млн рублей.