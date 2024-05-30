На Кубани обломки беспилотника повредили трансформаторную подстанцию

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Темрюкском районе Краснодарского края обломки сбитого беспилотника повредили трансформаторную подстанцию, сообщает оперштаб Кубани. Никто не пострадал.

"Утром 30 мая (...) предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов в Темрюкском районе. Силами ПВО беспилотные летательные аппараты уничтожены. В станице Вышестеблиевской обломки беспилотника попали в трансформаторную подстанцию, есть незначительные повреждения", - говорится в сообщении.

На месте работают экстренные службы и оценивают ущерб, нанесенный оборудованию.

"Еще один БПЛА упал в районе поселка Волна. По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На месте работают специальные службы", - добавили в оперштабе.

Ранее Минобороны РФ сообщило о пяти сбитых беспилотниках ВСУ над Краснодарским краем. Атака была пресечена около 07:00.

Незадолго до 8:00 в Новороссийске объявляли воздушную тревогу. Мэр города Андрей Кравченко сообщил тогда в Telegram, что получил информацию о возможной воздушной угрозе накануне от служб безопасности. По его данным, утром атаки на город не совершалось. После 9:99 он сообщил об отмене воздушной угрозы для Новороссийска.