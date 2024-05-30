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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Крымский мост с полуночи перекрывали для машин уже два раза

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Крымский мост в ночь на 30 мая перекрывали для автотранспорта дважды, первый раз перерыв в движении продолжался чуть больше получаса, второй - около трех часов.

Телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту, сообщил о первом перекрытии в 00:56 по Москве. В 1:30 движение по мосту возобновилось. После этого министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил о повреждении остекления двух паромов на Керченской переправе при отражении ракетной атаки.

Затем мост перекрыли в 7:30.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - сообщил телеграм-канал в 10:27.

Утром в четверг Минобороны сообщило, что ПВО сбила над Кубанью пять беспилотников. Чуть позднее министерство сообщило о еще одном БПЛА, который сбили над Краснодарским краем около 8:20.

Крымский мост Кубань Минобороны
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