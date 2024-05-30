Губернатор ХМАО Комарова заявила об отставке

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила об отставке.

"Дорогие земляки. Завершаю свою работу в должности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Приняла такое решение, перехожу на другую работу", - сообщила она в видеообращении, опубликованном в ее телеграм-канале.

Комарова руководила регионом с 1 марта 2010 года.

Наталья Комарова родилась 21 октября 1955 года в Псковской области. В разные годы она была главой администрации города Новый Уренгой, первым заместителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Трижды она избиралась депутатом Госдумы, возглавляла комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии, с декабря 2001 года до 2007 года представляла в Думе ХМАО.

8 февраля 2010 года тогдашний президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа кандидатуру Комаровой на должность губернатора. На внеочередном заседании 15 февраля депутаты единодушно проголосовали за. 13 сентября 2015 года и 13 сентября 2020 года - Комарова вновь избиралась на должность губернатора ХМАО.