Песков отказался сообщить, на какую работу перейдет бывшая глава ХМАО

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Кремле высоко оценивают работу Натальи Комаровой на посту главы Ханты-Мансийского автономного округа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, но отказался раскрыть, на какую должность она перейдет после отставки.

"Безусловно, оценка очень высокая. Югра развивается и развивалась все эти годы весьма динамично, была налажена ритмичная работа. И поэтому, конечно, там очень высокая планка задана, которую исполняющему обязанности (главы региона - ИФ) предстоит в ближайшие месяцы поддерживать", - сказал он на брифинге.

На вопрос, в каком статусе в Кремле видят продолжение работы Комаровой, он ответил: "Вы знаете, что кадровые решения никогда не анонсируются, поэтому, когда настанет время, мы все будем сообщать".

Комарова, возглавлявшая ХМАО с 2010 года, утром 30 мая объявила об отставке в связи с переходом на другую работу. Президент Владимир Путин назначил врио губернатора ХМАО мэра Тюмени Руслана Кухарука.