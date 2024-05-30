Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Более 760 машин скопилось в очередях к Крымскому мосту

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту ожидают 762 автомобиля, сообщается в четверг в телеграм-канале, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"11:00. В очереди со стороны Тамани находится 370 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 392 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очередях с обеих сторон оценивается более чем в час.

Ранее в четверг движение по мосту перекрывалось дважды: ночью - на полчаса, утром - на три часа.

Крымский мост
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин предложил мэру Тюмени Кухаруку возглавить ХМАО

Компанию-оператора карт "Мир" возглавит Дмитрий Дубынин из Минцифры

Выборы губернатора Петербурга назначены на 8 сентября

Выборы губернатора Петербурга назначены на 8 сентября

ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов на железной дороге в Крыму

Губернатор ХМАО Комарова заявила об отставке

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Пожар на складе на востоке Москвы полностью потушен

Пожар на складе на востоке Москвы полностью потушен

СДЭК возобновил выдачу находящихся в ПВЗ посылок, прерванную из-за сбоя

"Роснано" вновь предупредило о рисках банкротства

Что произошло за день: среда, 29 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });