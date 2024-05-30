Более 760 машин скопилось в очередях к Крымскому мосту

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту ожидают 762 автомобиля, сообщается в четверг в телеграм-канале, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"11:00. В очереди со стороны Тамани находится 370 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 392 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очередях с обеих сторон оценивается более чем в час.

Ранее в четверг движение по мосту перекрывалось дважды: ночью - на полчаса, утром - на три часа.