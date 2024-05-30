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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

В Кремле не опасаются снижения турпотока в Крым и на Кубань из-за действий ВСУ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не видят рисков снижения туристического потока в Крым и Краснодарский край в связи с действиями ВСУ.

"Нет, туристический поток весьма высокий, он и в целом круглогодично достаточно высокий. Поэтому мы такой опасности не видим", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос, не видят ли в Кремле риска снижения турпотока на черноморские курорты в связи с попытками обстрелов со стороны ВСУ.

Дмитрий Песков ВСУ Краснодарский край Крым
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