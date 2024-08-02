Туроператоры отметили восстановление турпотока в Крым за счет низких цен

Еще одной причиной названо решение властей не вводить курортный сбор

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - По оценкам туроператоров, в 2024 году Крым восстанавливать турпоток после двух лет падения, возвращение туристов бизнес связывает с привлекательными ценами на отдых в сравнении с другими черноморскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.

"Рост спроса на Крым составляет примерно 25%. Сейчас вся Россия - Сочи, Анапа, Геленджик, Калининград, Дагестан, который два года подряд показывал сумасшедший рост 30-40% в год, - демонстрирует обычные среднероссийские плюс 15% турпотока. А Крым - лидер по росту. Быстрее, чем Крым, не растет никто", - заявил гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

По его словам, причина в том, что в Крыму не выросли цены на размещение.

"Крымские отельеры сумели удержать цены прошлого года. А если кто-то поднял, то это отели 4-5*. И если мы видим рост цен в Сочи плюс 20%, а в прошлом году плюс 30% к предыдущему году, то в Крыму - плюс 10-11%. Некоторые объекты сохранили цены 5 тысяч рублей в сутки, несмотря на инфляцию и рост зарплат. Знаю такие отели и в Судаке, и в Феодосии, и в Евпатории", - объяснил эксперт.

Мкртчян добавил, что привлекательность Крыма в глазах туристов повысило и решение губернатора региона Сергея Аксенова не вводить курортный сбор.

"У нас такая же ситуация - рост в среднем составляет 25%, а кое-где и 40%. Крымские отельеры сумели удержать цены прошлого года, а если и подняли, то лишь на 5-10%, что существенно ниже, чем в Краснодарском крае. Это и сыграло существенную роль в оттоке туристов в Крым. Загрузка гостиниц в Крыму выросла в среднем на 40%", - сообщила директор по продукту туроператора "Мультитур" Евгения Кизей.

Коммерческий директор компании "Алеан" Оксана Булах также сообщила, что крымские отели не повышали цены на это лето.

"Средний рост цен на летний сезон в Крыму не превышает 12%. При этом в прошлом году многие объекты сохраняли цены 2022 года. Средние и малые отели регулярно предлагают акции, например, на заезды выходного дня, таким образом повышая свою загрузку и привлекая туристов из соседних регионов. Для сравнения, средний рост стоимости размещения в Краснодарском крае составил в этом году 20%", - добавила она.

Глава республики Крым Сергей Аксенов 1 августа сообщил, что турпоток на полуостров в январе-июле вырос почти на 20%, до 3,3 млн человек. 62,1% прибыли на своих автомобилях и автобусах по Крымскому мосту. 27,3% воспользовались поездами, 10,6% - на автотранспорте по маршруту через новые регионы. По данным властей Крыма, в июле на полуострове отдохнуло 1,2 млн россиян, это на треть больше, чем за тот же месяц годом ранее.