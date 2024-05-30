Военные РФ заявили о продвижении группировки войск "Север" в Харьковской области

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Войска РФ продвинулись в глубину обороны украинской армии в Харьковской области, группировки "Запад", "Юг", "Центр" и "Восток" улучшили свое положение, заявили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Тихое, Константиновка, Гранов Харьковской области", - сказали в Минобороны РФ.

Там отметили, что также отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ в районах Глубокого и Старицы Харьковской области, потери украинской армии на этом участке составили до 225 военнослужащих, танк, две боевые бронемашины и пять гаубиц.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 43-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Стельмаховка (ЛНР) и Загоруйковка Харьковской области. Отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ", - заявили в Минобороны, добавив, что в результате ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две БМП и три автомобиля.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 67-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка и Новый (ДНР). В районе населенного пункта Красное (ДНР) отражена контратака подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ", - сказали в министерстве.

В ведомстве сообщили, что на этом направлении за сутки ВСУ потеряли более 305 военнослужащих, танк, два автомобиля, САУ Krab, две гаубицы и станцию радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, на данном направлении за сутки уничтожено четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка и Новгородское (ДНР). Отразили шесть контратак штурмовых групп 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино и Новопокровское (ДНР)", - сказали в Минобороны РФ.

Потери ВСУ составили до 335 военнослужащих, танк, три боевые бронемашины, в том числе БМП Bradley и три автомобиля, заявили в министерстве.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное (ДНР), а также отразили атаку подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка (ДНР). ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, пять автомобилей, две 155 мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 152 мм гаубицу "Мста-Б" и 122 мм боевую машину РСЗО "Град", - заявили в Минобороны России.

По его данным, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 23-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Марьевка Днепропетровской области, в результате чего ВСУ за сутки потеряли до 65 военнослужащих, а также четыре автомобиля, САУ Krab и две гаубицы.

Средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель Су-27. По данным ведомства, за сутки также уничтожено 24 украинских беспилотника, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и противорадиолокационная ракета HARM.

"Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено четыре украинских безэкипажных катера", - заявили в министерстве обороны РФ.

Там сообщили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 606 самолетов, 274 вертолета, 24794 беспилотных летательных аппарата, 524 зенитных ракетных комплекса, 16201 танк и других боевых бронированных машин, 1324 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22112 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказали в Минобороны РФ.

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