Группировка войск "Центр" за сутки отразила пять контратак ВСУ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российские войска за сутки отразили пять контратак украинской армии в зоне ответственности группировки "Центр", заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Отразили пять контратак штурмовых групп 47-й, 110-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районах Новоалександровки, Сокола, Нетайлово и Новопокровского", - сказал Савчук.

По его словам, помимо этого, нанесены удары по формированиям 24-й механизированной, 71-й пехотной, 144-й мотопехотной бригад, 109-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Карловки, Торецка, Розовки и Воздвиженки.

"Потери противника составили до 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 122 мм боевая машина БМ-21 РСЗО "Град", самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион", 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, 152 мм самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 122 мм гаубица Д-30", - сказал офицер.

Он добавил, что средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два беспилотника и управляемая авиационная бомба типа Hammer.