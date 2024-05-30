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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Кремль позднее назовет сроки визита Путина во Вьетнам

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Подготовка визита президента России Владимира Путина во Вьетнам ведется, о сроках будет своевременно объявлено, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили, что войдет в программу визита президента во Вьетнам и возможна ли эта поездка раньше визита в КНДР, который также анонсировали уже в ближайшие недели.

"Ведется подготовка визита, и мы своевременно сделаем соответствующее объявление о нем", - ответил Песков.

Утром 30 мая похожий вопрос задали заместителю министра иностранных дел Андрею Руденко. Он сказал, что подготовка визита президента в КНДР и Вьетнам находится "на продвинутой" стадии.

Вьетнам Дмитрий Песков КНДР Владимир Путин
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