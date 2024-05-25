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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:26

Путин и Лукашенко во время визита главы РФ в Минск общались 14 часов

Путин и Лукашенко во время визита главы РФ в Минск общались 14 часов
Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время визита главы РФ в Минск работали и общались в общей сложности 14 часов, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого" в субботу.

"Длился визит ровно 25 часов. Из них 14 часов Лукашенко и Путин работали и общались", - говорится в сообщении.

Сразу по прибытии Лукашенко пригласил Путина в гости в деревню под Минском, на неформальный ужин. Длился он почти 4 часа, разъехались президенты около половины четвертого утра.

Согласно сообщению, в основной день визита в узком составе лидеры двух стран почти два часа обсуждали базовые вопросы. В широком - за закрытыми дверями - говорили о перспективах, инновациях, совместных импортозамещающих проектах. Между узким и расширенным президенты провели разговор один на один, в кабинете Лукашенко.

В конце дня ужинали в неформальной обстановке в гостях у президента Белоруссии. На столе оба вечера были блюда исключительно народной, деревенской кухни: драники, картошка по-деревенски, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, белорусское сало. Отдельный пункт меню - салат "Молодость", фирменное блюдо от Лукашенко собственного приготовления, сообщает "Пул Первого".

Отмечается, что главы государств "договорились о дальнейших встречах, взаимодействии в целом. Путин своего белорусского коллегу в гости тоже пригласил".

Белоруссия Владимир Путин Александр Лукашенко
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