КС допустил право самозанятых быть зарегистрированными кандидатами в депутаты

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Конституционный суд России легализовал для кандидатов в депутаты статус "самозанятый" в качестве рода занятий, за исключением случаев индивидуального предпринимательства. Такое постановление опубликовано на сайте КС.

Поводом к проверке статей 2 и 38 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" стала жалоба москвички Екатерины Силаевой.

В 2022 году она участвовала в выборах муниципальных депутатов в двух округах Москвы - Восточное Измайлово и Гагаринский. В первом случае кандидатуру Силаевой не зарегистрировали, во втором регистрацию отменили через суд.

Основанием для отказа в регистрации назвали недостоверность сведений о роде занятий, что привело к признанию недействительными собранных подписей избирателей: заявленный кандидатом в депутаты статус "самозанятый" не соответствовал справке налогового органа, указывающего, что Силаева является "физическим лицом - налогоплательщиком налога на профессиональный доход". Силаева безуспешно пыталась оспорить решения избиркомов и судов. Ее доводы о тождественности использованных понятий в действующем правовом регулировании были отклонены.

Конституционный суд счел, что оспариваемые нормы не соответствуют Основному закону, так как позволяют отказать "в регистрации кандидату, указавшему в документах (...) в качестве рода занятий, что он является самозанятым, если согласно справке налогового органа такой кандидат поставлен на учет как плательщик налога на профессиональный доход".

Суд полагает, что игнорирование статуса самозанятого кандидата, не являющегося зарегистрированным индивидуальным предпринимателем, нарушает равенство избирательных прав граждан и создает препятствия для полноценного участия в избирательном процессе, что и произошло в деле Силаевой.

"Лишение кандидата правомочия указать в документах (...) в качестве рода своих занятий сведения о том, что он является самозанятым, существенно ограничивает его электоральные возможности", - говорится в постановлении.

КС напомнил, что кандидату не должны чиниться препятствия в доведении до избирателей сведений о его личности, в том числе с точки зрения способности выполнять функции, которые будут на него возложены в случае избрания.

"Создание преград для этого - при наличии у избирательной комиссии возможности оценить (...) достоверность представленных сведений о роде занятий - способно подорвать доверие как к самой избирательной комиссии, так и к проводимым ею выборам", - говорится в документе.

Теперь законодателю надлежит внести необходимые изменения в правовое регулирование.

До этого момента КС запретил отказывать в регистрации самозанятым кандидатам, платящим налог на профессиональный доход, за исключением случаев, когда они одновременно зарегистрированы как ИП.

Так как дело Силаевой пересмотреть невозможно, она имеет право на компенсацию.