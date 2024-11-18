Правительство не поддержало увеличение предельного уровня доходов самозанятых

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Правительство направило отрицательное заключение на депутатский законопроект об увеличении предельного уровня ежегодного дохода самозанятых в рамках эксперимента "Налог на профессиональный доход" (НПД).

Заключение к законопроекту (№ 771407-8) опубликовано в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, режим самозанятых граждане могут использовать при доходах до 2,4 млн руб. в год. Авторы законопроекта отмечают, что несмотря на рост инфляции данная предельная величина дохода самозанятого в календарный год не менялась с 1 января 2019 г. - даты вступления в силу закона. Для сохранения права на применение специального налогового режима многие самозанятые пытаются скрыть свой доход, то есть уходят в "теневую" экономику, что в свою очередь приводит к снижению доходов бюджета, считают авторы. Депутаты предлагают в 2025 г. повысить уровень предельных доходов до 3,6 млн руб., в 2026 г. - до 3,8 млн руб., в 2027 г. - до 4 млн руб., в 2028 г. - до 4,2 млн. руб.

"Следует отметить, что для плательщиков НПД уже предусмотрены более льготные условия налогообложения по сравнению с иными режимами налогообложения. Дальнейшее увеличение в целях применения данного налогового режима предельных величин доходов, учитываемых при определении налоговой базы НПД, повлечет расширение круга лиц, применяющих НПД, что в свою очередь приведет к снижению доходов бюджетов бюджетной системы за счет уменьшения поступлений налогов, от уплаты которых освобождены соответствующие категории налогоплательщиков", - говорится в заключении правительства.

В кабмине отмечают, что в законопроекте не предусмотрены источники компенсации указанных доходов. Также подчеркивается, что НПД был введен в порядке эксперимента до 31 декабря 2028 г. В связи с этим изменения в параметрах НПД целесообразно рассматривать только после завершения эксперимента, основываясь на анализе его результатов.