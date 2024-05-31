"Высокоточные комплексы" увеличили выпуск двигателей для бронетехники на 20%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - "Барнаултрансмаш" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") увеличил выпуск дизельных двигателей для боевых машин пехоты (БМП) и боевых машин десанта (БМД) более чем на 20% в 2024 году, сообщили в пятницу в пресс-службе холдинга.

"С начала 2024 года "Барнаултрансмаш" холдинга "Высокоточные комплексы" на 20% увеличил выпуск дизельных двигателей для БМП и БМД в сравнении с аналогичным периодом 2023 года", - говорится в сообщении.

В холдинге отметили, что в предыдущем году объемы продукции "Барнаултрансмаша" выросли в два с половиной раза по сравнению с 2022 годом.

"В 2024 году в рамках программы по техническому перевооружению "Барнаултрансмаш" планирует дооснастить часть производственных цехов и расширить технологическую цепочку производства. Крое того, на предприятии пройдут дополнительные строительно-монтажные работы", - сообщили в пресс-службе.