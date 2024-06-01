Холдинг Ростеха разработал наземные дроны "Депеша" и "Багги"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) разработал многофункциональные роботизированные комплексы "Депеша" и "Багги", способные быть как дронами-камикадзе, так и выполнять логистические функции, роботы проходят испытания в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".

"Одной из важнейших характеристик роботизированных машин, наряду с компактностью и маневренностью, является их грузоподъемность. У "Депеши" она составляет 150 кг, у "Багги" - 250 кг. "Депеша" и "Багги" быстро и незаметно могут доставлять на передний край провизию, боеприпасы, топливо и даже эвакуировать раненых солдат", - говорится в сообщении в субботу.

"В настоящее время наземные роботы проходят всесторонние испытания, в том числе в зоне проведения специальной военной операции", - отмечается в сообщении госкорпорации.

Роботы "Депеша" (разработан АО КБП) и "Багги" (разработан ВНИИ Сигнал) в различных вариантах исполнения могут использоваться для поражения живой силы противника или фортификационных сооружений типа ДОТ, для преодоления и разминирования оборонительных заграждений, а также могут выполнять задачи по минированию местности.

По информации Ростеха, "Депеша" собран на гусеничной платформе и управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема, а "Багги" имеет колесную платформу и управляется он с помощью джойстика и планшета.