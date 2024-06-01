Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:33

Холдинг Ростеха разработал наземные дроны "Депеша" и "Багги"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) разработал многофункциональные роботизированные комплексы "Депеша" и "Багги", способные быть как дронами-камикадзе, так и выполнять логистические функции, роботы проходят испытания в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".

"Одной из важнейших характеристик роботизированных машин, наряду с компактностью и маневренностью, является их грузоподъемность. У "Депеши" она составляет 150 кг, у "Багги" - 250 кг. "Депеша" и "Багги" быстро и незаметно могут доставлять на передний край провизию, боеприпасы, топливо и даже эвакуировать раненых солдат", - говорится в сообщении в субботу.

"В настоящее время наземные роботы проходят всесторонние испытания, в том числе в зоне проведения специальной военной операции", - отмечается в сообщении госкорпорации.

Роботы "Депеша" (разработан АО КБП) и "Багги" (разработан ВНИИ Сигнал) в различных вариантах исполнения могут использоваться для поражения живой силы противника или фортификационных сооружений типа ДОТ, для преодоления и разминирования оборонительных заграждений, а также могут выполнять задачи по минированию местности.

По информации Ростеха, "Депеша" собран на гусеничной платформе и управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема, а "Багги" имеет колесную платформу и управляется он с помощью джойстика и планшета.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Ростех Холдинг "Высокоточные комплексы"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Страны "семерки" изучают варианты санкций против банков, использующих СПФС

Страны "семерки" изучают варианты санкций против банков, использующих СПФС

Более 300 железнодорожников ликвидируют последствия аварии на Транссибе

Более 300 железнодорожников ликвидируют последствия аварии на Транссибе

Движение на Сокольнической линии метро восстановлено

Всех пассажиров поезда на Сокольнической линии метро вывели на станцию

Всех пассажиров поезда на Сокольнической линии метро вывели на станцию

На юго-западе красной ветки метро Москвы приостановлено движение поездов

Военная операция на Украине

Ряд населенных пунктов Курской области подверглись атакам со стороны ВСУ

Мишустин подписал постановление об образовании президиума правительства РФ

Мишустин подписал постановление об образовании президиума правительства РФ

Минюст РФ внес в список иноагентов Екатерину Дунцову и Марину Литвинович

Минюст РФ внес в список иноагентов Екатерину Дунцову и Марину Литвинович

Комитет ГД поддержал сокращение срока оплаты скоропортящихся товаров торговыми сетями

Комитет ГД поддержал сокращение срока оплаты скоропортящихся товаров торговыми сетями

Что произошло за день: пятница, 31 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });