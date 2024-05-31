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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Три цистерны горит на нефтебазе на Кубани после атаки БПЛА, есть пострадавшие

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате массированной атаки беспилотников на регион в ночь на пятницу произошло возгорание цистерн с нефтепродуктами на нефтебазе в Темрюкском районе, есть пострадавшие.

"От воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы. Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами. Сейчас идет ликвидация возгорания. (...) Пожару присвоена высокая категория сложности. К сожалению, есть пострадавшие", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он добавил, что пострадавшие - сотрудники нефтебазы, им оказывают медпомощь. Остальные работники эвакуированы.

Кроме того, по словам Кондратьева, территорию Новороссийска обследуют на предмет упавших дронов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Все атаковавшие регион беспилотники подавлены силами ПВО, подчеркнул глава региона.

Краснодарский край Темрюкский район Вениамин Кондратьев
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