Река Тобол за сутки поднялась на 1 см у тюменского села Иевлево

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Уровень реки Тобол продолжает расти в одном из сел Ярковского района Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства в пятницу.

Так, согласно замерам, в селе Иевлево Ярковского района река поднялась за сутки на 1 см, достигнув к утру 31 мая отметки 777 см.

В других населенных пунктах зафиксирован спад уровня Тобола.

В городе Ялуторовске вода за сутки снизилась на 3 см, до 700 см; в селе Упорово - райцентре Упоровского района - на 1 см, до 769 см; в селе Коркино этого же района - на 4 см, до 777 см.

Ранее сообщалось, что Тобол у села Упорово поднялся на 330 см выше нормы.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. Пострадавшим выплачено более 120 млн рублей.