Уровень реки Тура в Тюмени с начала недели снизился на 61 см

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Резкий спад уровня воды в реке Тура происходит с начала этой недели в пределах Тюмени.

Так, согласно замерам, в понедельник, 27 мая, уровень Туры составлял 483 см, а в пятницу, 31 мая, уже 422 см, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

При этом резкий спад воды в реке - от 18 до 19 см - зафиксирован 29-31 мая.

Критическая отметка уровня воды в Туре в пределах города составляет 850 см, низшая - 90 см.

Ранее сообщалось, что в начале июня 2023 года власти Тюменской области ввели режим повышенной готовности из-за снижения уровня воды в Туре. Из-за обмеления реки в конце июля прошлого года было закрыто движение судов.

Тура - источник воды для технологических нужд ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 в областном центре, а также для поверхностного водозабора "Тюмень Водоканала".