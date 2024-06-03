Уровень реки Тура в Тюмени за неделю снизился более чем 1 м

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Продолжается резкий спад уровня воды в реке Тура в пределах Тюмени.

Так, согласно замерам, в минувший понедельник уровень Туры составлял 483 см, а через неделю, 3 июня, уже 374 см, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Таким образом, уровень реки с 27 мая по 3 июня снизился на 109 см.

Ранее сообщалось, что резкий спад в Туре начался с 29 мая.

Критическая отметка уровня воды в Туре в пределах города составляет 850 см, низшая - 90 см.

В начале июня 2023 года власти Тюменской области ввели режим повышенной готовности из-за снижения уровня воды в Туре. Из-за обмеления реки в конце июля прошлого года было закрыто движение судов.

Тура - источник воды для технологических нужд ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 в областном центре, а также для поверхностного водозабора "Тюмень Водоканала".