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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Временные ограничения введены на работу аэропортов Казани и Нижнекамска

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - На работу аэропортов Казани и Нижнекамска введены временные ограничения, сообщает Росавиация.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 31 мая (пятница) на работу двух аэропортов в Татарстане - Казани (код ICAO: UWKD) и Нижнекамска (UWKE) - введены временные ограничения", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 5:57, аэропорт Нижнекамска - с 6:24.

Казань Нижнекамск
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