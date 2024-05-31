Звуки сирены слышны в отдельных районах Казани

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В отдельных районах Казани слышны звуки сирены, сообщает пресс-служба главы Татарстана в пятницу.

"Звук сирены на производстве - это общепринятый сигнал "внимание всем", который означает необходимость эвакуации. Все сотрудники промышленных предприятий согласно технике безопасности проинструктированы о действиях, которые необходимо предпринять в этой ситуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на промышленных предприятиях республики отработан механизм действий в случае возникновения внештатных ситуаций для обеспечения безопасности людей.

Ранее сообщалось, что введены временные ограничения на работу двух аэропортов - Казани и Нижнекамска.