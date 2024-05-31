Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения на работу аэропорта Нижнекамска сняты, сообщает Росавиация в пятницу.

Это произошло в 8:30, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что в период действия временных ограничений в Казани на запасной аэродром Курумоч (Самара) ушли два воздушных суда. В период действия временных ограничений в Нижнекамске уходов воздушных судов на запасные аэродромы не было.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.