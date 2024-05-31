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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Белоусов заявил, что цели СВО достигаются соразмерно угрозам безопасности РФ

Белоусов заявил, что цели СВО достигаются соразмерно угрозам безопасности РФ
Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Россия в ходе специальной военной операции действует соразмерно угрозам своей безопасности, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Мы действуем решительно и соразмерно угрозам безопасности", - сказал Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ в пятницу.

По его словам, на основе опыта СВО идёт оптимизация боевой работы российских войск, развивается оборонно-промышленный комплекс страны, совершенствуется система обучения военных кадров, оттачиваются навыки в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки.

"Таким образом, - подчеркнул министр обороны России, - все попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективны".

Белоусов сообщил, что российские войска на важных участках в Харьковской области вынудили противника отступить на восемь-девять километров.

По его словам, "благодаря мужественным и профессиональным действиям наших военнослужащих в этом месяце освобождены 28 населённых пунктов".

"В целом в текущем году под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территории", - сообщил Белоусов.

Также он отметил, что вооружённые силы Украины в мае текущего года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше двух тысяч семисот единиц вооружения.

"Вооружённые силы России планомерно снижают боевой потенциал ВСУ. В мае противник потерял более 35 тысяч военнослужащих и двух тысяч семисот единиц различного вооружения. Среди них 290 танков и боевых бронированных машин, в том числе четыре "Абрамса", семь "Леопардов", 12 "Бредли". Кроме того, сбито 11 самолётов и четыре вертолёта, уничтожено 730 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня", - сказал Белоусов, выступая на заседании Совета министров обороны ОДКБ в пятницу в Алма-Ате.

По его словам, "лишённый возможности овладеть инициативой на поле боя, киевский режим продолжает демонстрировать западным спонсорам способность наносить ущерб Российской Федерации путём ударов по гражданской инфраструктуре".

"И мы видим, - отметил Белоусов, - что интенсивность этих действий возрастает в преддверии готовящейся конференции в Швейцарии в середине июня".

Он сообщил, что "в мае российские Вооружённые силы перехватили более тысячи беспилотных летательных аппаратов, свыше двухсот пятидесяти реактивных снарядов "Хаймарс" и "Вампир", свыше 80 управляемых авиабомб "Хаммер", 50 оперативно-тактических ракет "Атакмс" и восемь крылатых ракет "Скалп".

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Андрей Белоусов ВСУ ОДКБ Украина
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