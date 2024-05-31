Белоусов отметил негативное влияние США на ситуацию в регионах ответственности ОДКБ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Основное негативное влияние на военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности стран ОДКБ оказывает деструктивная деятельность США и их союзников, заявил я на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате глава Минобороны России Андрей Белоусов.

"Во многом согласен с прозвучавшими сегодня оценками военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности. Она остается сложной и требует нашего пристального внимания. Основное негативное влияние на развитие ситуации оказывает деструктивная деятельность США и их союзников", - сказал он.

По его словам, Вашингтон и его партнеры ради сохранения глобального доминирования последовательно разрушают мировую архитектуру безопасности: "Сознательно провоцируют кризисы вооруженные конфликты, поддерживают террористические и экстремистские структуры, применяют всевозможные санкции, используют угрозы и шантаж".

"Наиболее напряженная обстановка сегодня сложилась в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности. Она оказывает существенное влияние на всех членов ОДКБ. НАТО наращивает присутствие в Восточной и Центральной Европе, повышает боевую готовность и увеличивает численность коалиционных вооружённых сил", - продолжил министр.

По его словам, совершенствуется военная инфраструктура Североатлантического альянса, активизируется учебно-боевая разведывательная деятельность вблизи границ стран ОДКБ.

"С февраля по май проведена серия масштабных учений Steadfast Defender - 2024", - отметил Белоусов.

"Отдельные страны Альянса стремятся укрепить свои позиции на Кавказе, тем самым получить доступ к ресурсам Каспия и прямой выход в Центральную Азию. Дестабилизируется обстановка и финансируются акции протеста в Грузии, от которой добиваются активных антироссийских действий", - продолжил глава Минобороны России.

По его словам, "Армении и Азербайджану для урегулирования противоречий бесцеремонно навязываются посреднические услуги": "Предлагается подписать мирный договор исключительно на западных площадках и под диктовку".

"Особую обеспокоенность вызывают планы Вашингтона и Брюсселя под предлогом укрепления безопасности и обороны вовлечь наших армянских партнеров в сферу своих интересов", - заявил Белоусов.

"Анализ военно-политической обстановки показывает, что она остается напряженной и характеризуется нарастанием военных угроз по периметру Организации", - сказал он.

B этих условиях, по его словам, "требуется четкая координация и непрерывное совершенствование входящих в систему коллективной безопасности сил и средств, отлаженность механизмов принятия решений".

"Приоритетную роль в создании эффективной системы безопасности играет военное сотрудничество в рамках ОДКБ. Мы решительно настроены развивать его по всем основным направлениям, - отметил министр. - Это особенно важно еще и потому, что западные страны целенаправленно стремятся подорвать союзнические отношения между государствами ОДКБ, дискредитировать деятельность Организации".

"Сегодня против нас развязана настоящая информационная война, применяются экономические санкции и оказывается прямое давление", - сказал Белоусов, предложив в связи с этим сосредоточиться на решении ряда ключевых задач.

Среди них он назвал, в частности, работу по совершенствованию системы кризисного реагирования ОДКБ.

"На практике отработать алгоритмы, заложенные в новых документах по принятию и реализации решений на применение сил и средств коллективной безопасности. Внести необходимые изменения в нормативную правовую базу Организации для обеспечения оперативного развертывания войск (коллективных сил) ОДКБ, выполнения перевозок воинских формирований и продукции военного назначения", - сказал министр.

Также требуется "не допускать снижения интенсивности оперативной и боевой подготовки в формате ОДКБ", отметил он.

Здесь нужно уделять повышенное внимание боеготовности коллективных сил, их оснащению совершенствованию боевой выучки, сказал Белоусов, подчеркнув, что "у России накоплен значительный передовой опыт ведения боевых действий в современных условиях".

"Готовы делиться им и внедрять в практику подготовки войск в ходе совместных мероприятий", - сказал он.

Кроме того, необходимо принять меры по укреплению внутриблокового единства и внешнеполитической координации, сказал Белоусов.

"Важно использовать влиятельные международные площадки для продвижения общих подходов к проблемам безопасности, регулярно консультироваться как в многостороннем, так и двустороннем формате. Уделять должное внимание информационному обеспечению деятельности ОДКБ для поддержания ее позитивного имиджа", - отметил он.

Он также заявил о необходимости "развивать тесное взаимодействие с другими региональными организациями, прежде всего, с СНГ и ШОС, а также с дружественными странами".

"Уверен, что указанные шаги позволят повысить эффективность ОДКБ в сфере безопасности и обеспечить устойчивый рост её авторитета", - констатировал министр обороны России.