Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Белоусов отметил негативное влияние США на ситуацию в регионах ответственности ОДКБ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Основное негативное влияние на военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности стран ОДКБ оказывает деструктивная деятельность США и их союзников, заявил я на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате глава Минобороны России Андрей Белоусов.

"Во многом согласен с прозвучавшими сегодня оценками военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности. Она остается сложной и требует нашего пристального внимания. Основное негативное влияние на развитие ситуации оказывает деструктивная деятельность США и их союзников", - сказал он.

По его словам, Вашингтон и его партнеры ради сохранения глобального доминирования последовательно разрушают мировую архитектуру безопасности: "Сознательно провоцируют кризисы вооруженные конфликты, поддерживают террористические и экстремистские структуры, применяют всевозможные санкции, используют угрозы и шантаж".

"Наиболее напряженная обстановка сегодня сложилась в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности. Она оказывает существенное влияние на всех членов ОДКБ. НАТО наращивает присутствие в Восточной и Центральной Европе, повышает боевую готовность и увеличивает численность коалиционных вооружённых сил", - продолжил министр.

По его словам, совершенствуется военная инфраструктура Североатлантического альянса, активизируется учебно-боевая разведывательная деятельность вблизи границ стран ОДКБ.

"С февраля по май проведена серия масштабных учений Steadfast Defender - 2024", - отметил Белоусов.

"Отдельные страны Альянса стремятся укрепить свои позиции на Кавказе, тем самым получить доступ к ресурсам Каспия и прямой выход в Центральную Азию. Дестабилизируется обстановка и финансируются акции протеста в Грузии, от которой добиваются активных антироссийских действий", - продолжил глава Минобороны России.

По его словам, "Армении и Азербайджану для урегулирования противоречий бесцеремонно навязываются посреднические услуги": "Предлагается подписать мирный договор исключительно на западных площадках и под диктовку".

"Особую обеспокоенность вызывают планы Вашингтона и Брюсселя под предлогом укрепления безопасности и обороны вовлечь наших армянских партнеров в сферу своих интересов", - заявил Белоусов.

"Анализ военно-политической обстановки показывает, что она остается напряженной и характеризуется нарастанием военных угроз по периметру Организации", - сказал он.

B этих условиях, по его словам, "требуется четкая координация и непрерывное совершенствование входящих в систему коллективной безопасности сил и средств, отлаженность механизмов принятия решений".

"Приоритетную роль в создании эффективной системы безопасности играет военное сотрудничество в рамках ОДКБ. Мы решительно настроены развивать его по всем основным направлениям, - отметил министр. - Это особенно важно еще и потому, что западные страны целенаправленно стремятся подорвать союзнические отношения между государствами ОДКБ, дискредитировать деятельность Организации".

"Сегодня против нас развязана настоящая информационная война, применяются экономические санкции и оказывается прямое давление", - сказал Белоусов, предложив в связи с этим сосредоточиться на решении ряда ключевых задач.

Среди них он назвал, в частности, работу по совершенствованию системы кризисного реагирования ОДКБ.

"На практике отработать алгоритмы, заложенные в новых документах по принятию и реализации решений на применение сил и средств коллективной безопасности. Внести необходимые изменения в нормативную правовую базу Организации для обеспечения оперативного развертывания войск (коллективных сил) ОДКБ, выполнения перевозок воинских формирований и продукции военного назначения", - сказал министр.

Также требуется "не допускать снижения интенсивности оперативной и боевой подготовки в формате ОДКБ", отметил он.

Здесь нужно уделять повышенное внимание боеготовности коллективных сил, их оснащению совершенствованию боевой выучки, сказал Белоусов, подчеркнув, что "у России накоплен значительный передовой опыт ведения боевых действий в современных условиях".

"Готовы делиться им и внедрять в практику подготовки войск в ходе совместных мероприятий", - сказал он.

Кроме того, необходимо принять меры по укреплению внутриблокового единства и внешнеполитической координации, сказал Белоусов.

"Важно использовать влиятельные международные площадки для продвижения общих подходов к проблемам безопасности, регулярно консультироваться как в многостороннем, так и двустороннем формате. Уделять должное внимание информационному обеспечению деятельности ОДКБ для поддержания ее позитивного имиджа", - отметил он.

Он также заявил о необходимости "развивать тесное взаимодействие с другими региональными организациями, прежде всего, с СНГ и ШОС, а также с дружественными странами".

"Уверен, что указанные шаги позволят повысить эффективность ОДКБ в сфере безопасности и обеспечить устойчивый рост её авторитета", - констатировал министр обороны России.

Андрей Белоусов НАТО ОДКБ США Грузия Армения Азербайджан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дмитрий Азаров объявил об уходе с поста губернатора Самарской области

Дмитрий Азаров объявил об уходе с поста губернатора Самарской области
Военная операция на Украине

Российские военные в среду отразили самую массированную атаку на Крымский мост

Военная операция на Украине

Белоусов заявил, что цели СВО достигаются соразмерно угрозам безопасности РФ

Белоусов заявил, что цели СВО достигаются соразмерно угрозам безопасности РФ

Губернатор Приморья допускает смену владельцев убыточного ГМК "Дальполиметалл"

Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты

Звуки сирены слышны в отдельных районах Казани

Временные ограничения введены на работу аэропортов Казани и Нижнекамска

Российские военные уничтожили 5 ракет "Нептун" и 29 дронов ВСУ над Кубанью

В Роспотребнадзоре усомнились в данных ВОЗ по заболеваемости корью в России

Три цистерны горят на нефтебазе на Кубани после атаки БПЛА, есть пострадавшие

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });