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Дмитрий Азаров объявил об уходе с поста губернатора Самарской области

Дмитрий Азаров объявил об уходе с поста губернатора Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об уходе с поста главы региона, сообщает его пресс-служба.

"Завершен большой этап работы. Основные цели, которые мы определили вместе с вами шесть лет назад, достигнуты. Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора", - приводит пресс-служба слова Азарова в своем официальном телеграм-канале.

Он поблагодарил жителей региона за совместную работу и пообещал "и впредь делать всё для развития и процветания нашей родной земли".

Азаров был назначен врио губернатора Самарской области в сентябре 2017 года.

9 сентября 2018 года он победил на досрочных выборах главы региона, набрав 72,63% голосов.

10 сентября 2023 года выборах главы региона за Азарова проголосовали 83,83% избирателей. Явка составила 53,79%.

Азаров родился в 1970 году в Куйбышеве (ныне Самара), получил образование в Самарском государственном техническом университете и Бузулукуском финансово-экономическом колледже. С 1995 по 2006 гг. работал на управленческих должностях в нескольких промышленных предприятиях.

Политическая карьера Азарова началась в 2006 году с должности первого заместителя главы Самары. С 2010 по 2014 годы был главой Самары, а в 2014 году стал сенатором от Самарской области в Совете Федерации ФС РФ.

Дмитрий Азаров Самарская область
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