Путин предложил главе правительства Тульской области пост врио самарского губернатора

Вячеслав Федорищев. Архивное фото. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил главе правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву стать врио губернатора Самарской области.

Путин отметил, что Самарская область - один из крупнейших промышленных регионов России. "И история там очень достойная, и перспективы хорошие. Вы знакомы с Самарой, с Самарской областью", - сказал он.

"Много направлений работы в области, вы прекрасно это понимаете. У вас хороший опыт работы на региональном уровне - в Тульской области. Надеюсь, что всё лучшее, что удалось вам наработать за эти годы, вы используете на первой позиции. Это всё-таки другая работа, больший уровень ответственности. Хочу пожелать вам успехов", - сказал глава государства.

Ранее в пятницу возглавлявший Самарскую область Дмитрий Азаров объявил о своей отставке.

В свою очередь глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила "Интерфаксу", что выборы нового губернатора Самарской области пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Вячеслав Федорищев родился 14 июля 1989 г. в Волгодонске Ростовской области.

В 2010 г. окончил факультет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве РФ, где занимал впоследствии ряд должностей вплоть до помощника ректора (с 2012 г.).

С августа 2013 г. перешел в Минэкономразвития РФ, с апреля 2015 г. - директор департамента стратегического развития Минэкономразвития.

В марте 2016 г. назначен заместителем губернатора Тульской области, с октября 2022 г. - первый заместитель губернатора Тульской области - председатель правительства Тульской области. В этой должности курировал вопросы экономики, промышленности и инвестиций, а также стратегические проекты региона.