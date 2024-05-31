На юго-западе красной ветки метро Москвы приостановлено движение поездов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил об остановке движения поездов на юго-западном участке Сокольнической линии московского метрополитена.

"На Сокольнической линии (1) нет движения от "Университета" до "Парка культуры". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - сказали в пресс-службе.

Ранее в дептрансе заявили, что на юго-западном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения для проверки состава.