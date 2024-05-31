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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:07

Пострадавших из-за остановленного движения на участке красной ветки столичного метро нет

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил, что пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии московского метро нет, причина была в технической неисправности.

"Пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии нет. Безопасности пассажиров ничего не угрожает", - говорится в телеграм-канале департамента.

В дептрансе подчеркнули, что причина - небольшая техническая неисправность, все причастные сотрудники уже на месте, проводят необходимые проверки.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил об остановке движения поездов на юго-западном участке Сокольнической линии московского метрополитена от "Университета" до "Парка культуры". "В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - сказали журналистам в пресс-службе.

При этом в дептрансе заявили, что на юго-западном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения для проверки состава.

Между тем, в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что в туннеле Сокольнической ветки из-за короткого замыкания загорелся один из вагонов поезда, проводится эвакуация.

По данным экстренных служб, в одном из вагонов поезда на перегоне "Спортивная" - "Воробьевы горы" начался пожар. Там добавили, что машинист остановил поезд и начал эвакуацию пассажиров по туннелю.

Люди выходят через станцию "Спортивная".

Московский метрополитен
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