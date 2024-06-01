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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:27

Крупный лесной пожар в Ростовской области ликвидирован на 169 га

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали лесной пожар в Тарасовском районе Ростовской области, начавшийся накануне вечером, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"По состоянию на 10:00 лесной пожар в Тарасовском районе на площади 169 га ликвидирован. В тушении были задействованы 226 человек, 69 единиц техники, в том числе 1 вертолет", - написал он в своем телеграм-канале.

Информация о возгорании на территории двух лесничеств в Тарасовском районе Ростовской области появилась вечером в пятницу.

Ранее Голубев сообщал, что причиной крупного лесного пожара в Тарасовском районе мог стать удар молнии. Угрозы для населенных пунктов нет.

Ростовская область Василий Голубев
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