Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по энергетическим объектам Украины

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российские войска нанесли групповой удар морским и авиационным оружием по энергетическим объектам Украины и местам хранения западной военной техники, заявили в субботу в Минобороны РФ.

"В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса", - сказали в ведомстве.

По его данным, помимо этого, поражены арсеналы хранения западного вооружения.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - заявили в министерстве.