Военные РФ сообщили о продвижении вглубь обороны ВСУ в Харьковской области

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что группировка войск "Север" продвигается в глубину украинской обороны в Харьковской области, группировки "Запад", "Юг", "Центр" и "Восток" за сутки улучшили свое положение.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 42-й механизированных, 57-й мотопехотной, 143-й пехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, а также 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Жовтневое, Юрченково, Липцы, Кутузовка и Шестаково Харьковской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ в субботу.

В ведомстве отметили, что подразделения группировки за сутки также отразили пять контратак штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ и 17-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Старица и Волчанск Харьковской области.

По данным министерства, потери ВСУ за сутки составили до 240 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, шесть автомобилей, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса", станция радиоэлектронной борьбы "Нота"; в ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО HIMARS, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-30.

Военные РФ заявили, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения в районах населенных пунктов Новоегоровка Харьковской области, Серебрянка и Григоровка ДНР.

"Отразили контратаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сказали в Минобороны.

В ведомстве сообщили, что за сутки в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили до 450 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, две гаубицы Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 54-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кривая Лука, Зализнянское, Орехово-Василевка, Калинино, Андреевка и Северск Донецкой народной республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, украинская армия за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки потеряла более 660 военнослужащих, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20, буксируемую гаубицу "Мста-Б", орудие М119, гаубицу L-119, а также станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 23-й, 27-й, 110-й механизированных, 71-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Карловка, Евгеновка, Розовка, Воздвиженка и Зеленое Поле Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, отразили шесть контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 142-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Уманское, Новгородское и Новопокровское Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным российских военных, потери ВСУ за сутки составили до 330 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley, восемь автомобилей; в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М777, три гаубицы "Мста-Б", две САУ "Акация", гаубица Д-20, три гаубицы Д-30 и два орудия М119.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой народной республики", - сказали в ведомстве.

В Минобороны заявили, что ВСУ на данном направлении за сутки потеряли свыше 120 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-30.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, а также 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация"", - сказали военные.