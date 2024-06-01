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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:47

Путин отметил эффективность работы фонда "Круг добра"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в Международный день защиты детей провел встречу с руководителем фонда "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко.

"Все, что можно будет сделать для вашей поддержки, для поддержки вашей работы, мы будем стараться обеспечивать", - сказал он.

Президент пожелал руководителю фонда успехов "в этом благородном и очень добром деле".

Путин отметил, что фонд работает эффективно, создана хорошая команда очень профессиональных людей, которые с душевной теплотой относятся к детям.

Протоиерей Ткаченко подарил президенту альбом с историями детей, которым помог фонд "Круг добра". Он отметил, что сейчас на попечении фонда уже 25 тыс. таких ребят.

Ткаченко сообщил, что 25 тыс. детей получили лекарственные препараты от фонда.

"Таких детей сейчас в фонде "Круг добра" уже 25 тысяч", - сказал он.

"Круг добра" - фонд поддержки детей с тяжелыми и хроническими, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, созданный по указу президента России в январе 2021 года. Его учредителем выступил Минздрав РФ.

Владимир Путин Круг добра Александр Ткаченко
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