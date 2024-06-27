Кабмин в 2024 г. направит более 24,5 млрд руб. на лечение тяжелобольных детей

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ в 2024 году направит свыше 24,5 млрд рублей на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

"Правительство продолжает работу по поддержке детей с жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. По решению президента, для обеспечения их необходимой терапией был создан государственный фонд "Круг добра", благодаря ему в прошлом году дорогостоящие лекарства получили почти 2,5 тыс. маленьких пациентов", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Около 300 детей, продолжил он, получили необходимые медицинские изделия и технические средства для реабилитации.

"Перечень препаратов, которые закупаются через государственный фонд "Круг добра", последовательно расширяется, для помощи его подопечным используются новые сложные, уникальные методики. Все это требует, конечно же, дополнительных ресурсов, дополнительных средств", - сказал премьер.

И добавил: "Для бесперебойной работы фонда в текущем году мы направим свыше 24,5 млрд рублей. Федеральное финансирование позволит предоставить лечение большему числу детей с редкими и тяжелыми диагнозами".