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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:47

Украинские дроны и коптеры атаковали несколько сел в Курской области

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаках на регион со стороны ВСУ с применением дронов и коптеров.

"Средствами радиоэлектронной борьбы ликвидированы и обезврежены дроны недалеко от села Горналь, поселков Тёткино и Волфинский, села Алексеевка Глушковского района. Вблизи посёлка Тёткино украинские коптеры были уничтожены средствами РЭБ и стрелковым оружием", - написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Помимо того, в течение дня обстреливались села Горналь, Гуево, Лебедевка, Свердликово и хутор Олешня Суджанского района, пункт пропуска "Тёткино", поселок Краснооктябрьский и деревня Елизаветовка Глушковского района.

"Никто из жителей не пострадал", - сообщил Смирнов.

ВСУ Алексей Смирнов Курская область
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