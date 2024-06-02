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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:47

Крыша "Магнита" загорелась в белгородском селе после атаки беспилотника ВСУ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В селе Ивня Белгородской области в результате атаки украинского дрона загорелась крыша магазина "Магнит", никто не пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в ночь на воскресенье.

"Поселок Ивня Ивнянского района подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. В результате его детонации в воздухе произошло возгорание кровли коммерческого здания. Пострадавших нет", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Гладков также опубликовал фото, на котором спасатели тушат пожар на крыше двухэтажного магазина "Магнит".

Вячеслав Гладков Белгородская область
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