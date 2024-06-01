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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:47

Матвиенко заявила, что Чилингаров войдет в историю России как герой

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Полярный исследователь Артур Чилингаров войдет в историю России как герой, прямой, честный и ответственный человек, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Ушел из жизни потрясающий человек, сильный, мудрый и самобытный. Патриот. Человек ответственный и государственный. И эту ответственность за исполнение своего долга, за свою работу он не снимал с себя ни при каких обстоятельствах. Не прикрывался политическими веяниями, не подстраивался под меняющиеся времена", - говорится в телеграмме Матвиенко с соболезнованиями родным Чилингарова.

Она отметила, что Чилингаров был прямым и честным человеком, что всегда вызывало уважение.

"Абсолютно заслуженно Артур Николаевич Чилингаров войдет навсегда в отечественную историю как уникальный представитель нашего народа - Герой СССР и Герой России", - заявила Матвиенко.

Валентина Матвиенко Артур Чилингаров
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