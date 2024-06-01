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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:47

Скончался депутат, исследователь Арктики Артур Чилингаров

Скончался депутат, исследователь Арктики Артур Чилингаров
Артур Чилингаров
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы, исследователь Арктики Артур Чилингаров умер на 85-м году жизни.

Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, он выразил соболезнования близким депутата, сообщила в субботу вечером пресс-служба палаты.

"Ушел из жизни замечательный человек, наш коллега - Артур Николаевич Чилингаров. Первопроходец, самоотверженный исследователь Арктики и Антарктики, профессор, доктор географических наук, он внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана", - цитирует Володина пресс-служба.

Володин отметил, что Чилингаров руководил несколькими экспедициями, принимал участие в сложнейших спасательных операциях, много лет работал в экстремальных условиях.

"Он эффективно решал задачи в любой сфере, в науке и законотворчестве. Артур Николаевич избирался в Госдуму в течение семи созывов. Отстаивал интересы страны и граждан. Герой Советского Союза, герой России", - заявил Володин.

Артур Чилингаров окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище по специальности "океанология". Он работал научным сотрудником Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, инженером-гидрологом, в системе Государственного комитета СССР по гидрометеорологии. Возглавлял ряд научных экспедиций в Арктику и Антарктику, был начальником антарктической станции Беллинсгаузен 17-й советской антарктической экспедиции. Чилингаров участвовал в открытии долговременной дрейфующей станции "Северный полюс-32".

В 1986 году удостоен звания Героя Советского Союза, в 2008-м - Героя Российской Федерации.

Вячеслав Володин Артур Чилингаров
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